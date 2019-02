MAFIA LITORALE

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniCentosessanta anni di condanne e una conferma: i Fasciani sono una organizzazione mafiosa. La decisione è arrivata ieri per il clan, dopo che la corte di appello di Roma ha reintrodotto l'aggravante mafiosa nel processo bis ai Fasciani di Ostia: 13 gli imputati, e ben 160 gli anni di condanna comminati alla chiusura del processo d'appello.Un processo che si era dovuto tenere di nuovo dopo che la Corte di Cassazione aveva deciso di rimandare al tribunale il procedimento per verificare l'esistenza dell'aggravante mafiosa, caduta precedentemente in secondo grado. Ci sono volute tre ore e mezza di camera di consiglio per emettere la sentenza, che ha inferto all'associazione criminale diverse condanne pesantissime. Prima fra tutte quella del capofamiglia del clan Carmine Fasciani, che dovrà scontare ventisette anni e mezzo di carcere. Pene più lievi per la moglie Silvia Franca Bartoli, condannata a 12 anni e 5 mesi, e per la figlia Azzurra, che dovrà scontare dietro le sbarre una pena di 11 anni e 4 mesi. Per le due donne, al contrario di quanto deciso per Carmine Fasciani, i giudici non hanno ritenuto il loro ruolo apicale: madre e figlia, secondo il tribunale capitolino avrebbero avuto solamente un ruolo di partecipi.La Corte di appello di Roma ha anche emesso diverse altre condanne: ad Alessandro Fasciani sono stati inflitti 10 anni e mezzo, a Terenzio Fasciani 8 anni e mezzo, a Riccardo Sibio 25 anni e mezzo, a Luciano Bitti 13 anni e tre mesi, a John Gilberto Colabella 13 anni, a Gilberto Inno 7 anni e 1 mese, a Mirko Mazzoni 10 anni, a Danilo Anselmi 7 anni e ad Eugenio Ferramo 10 anni.Sulla sentenza ai Fasciani è arrivata anche la reazione dell'associazione Libera contro le mafie di Don Ciotti: «La pronuncia della Corte di Appello di Roma con cui gli esponenti del clan Fasciani di Ostia sono stati condannati per associazione mafiosa recepisce in maniera ineccepibile l'orientamento della Cassazione che ha delineato i connotati essenziali delle nuove mafie autoctone. Ora nessuno potrà più mettere in discussione la natura mafiosa dei clan che si sono spartiti i traffici illeciti nella Capitale e che per anni hanno condizionato la vita economica e democratica del litorale romano, arrivando sin dentro il cuore della città».riproduzione riservata ®