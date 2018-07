Mafia, due milioni e 200mila euro per il piccolo Giuseppe Di Matteo

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Landi

La vicenda scatenò l'indignazione di una nazione intera, sgomenta di fronta a tanta barbarie. Giuseppe Di Matteo, ragazzino di appena 12 anni, sciolto nell'acido nel 1996 per decisione della Cupola di Cosa Nostra. Una vendetta atroce, che non può dar vita ad alcun pentimento.

Ma la giustizia italiana ha stabilito che il risarcimento ci dev'essere, anche se la vita del piccolo Giuseppe e il dolore della famiglia non potranno mai essere compensati dai 2 milioni e 200mila euro stabiliti dai giudici. «Ciò che è stata lesa è la dignità della persona, il diritto del minore ad un ambiente sano, ad una famiglia, ad uno sviluppo armonioso, in linea con le inclinazioni personali, ad un'istruzione. Beni ed interessi di primario rilievo costituzionale che, pertanto, trovano diretta tutela, anche risarcitoria», scrive infatti il giudice della terza sezione del tribunale civile di Palermo, Paolo Criscuoli.

Il risarcimento, che, sottratti i 400mila euro già concessi in sede penale a titolo di provvisionale ai parenti della vittima, sarà di circa un milione ed ottocentomila euro ed è stato riconosciuto alla madre del ragazzino, Francesca Castellese, e al fratello Nicola. A pagare (se la sentenza diventerà definitiva) dovranno essere cinque mafiosi e un collaboratore di giustizia, già condannati in via definitiva per il rapimento e l'omicidio del dodicenne. Si tratta del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, di Benedetto Capizzi, Cristoforo Cannella, Francesco Giuliano e Luigi Giacalone, nonché del pentito Gaspare Spatuzza. Però, essendo stati i loro patrimoni sequestrati, come scrive il Giornale di Sicilia, a versare la somma sarà in realtà lo speciale fondo dello Stato per le vittime di mafia.