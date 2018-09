MAFIA CAPITALE

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèLe pene, rispetto al giudizio di primo grado, sono state ridotte, ma il riconoscimento dell'aggravante mafiosa stabilito martedì scorso dai giudici della Corte d'Appello di Roma potrebbe comportare il carcere duro per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Oltre ai due organizzatori del sistema finito nel mirino dell'inchiesta Mondo di Mezzo, però, rischiano di tornare in carcere altri quattro imputati.Per quanto riguarda Carminati, condannato a 14 anni e mezzo di reclusione, e Buzzi, condannato a 18 anni e quattro mesi, sarà il Ministero della Giustizia a decidere, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'applicazione del 41 bis. Se Carminati, con un passato molto vicino ai Nuclei Armati Rivoluzionari e alla Banda della Magliana e attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano, rischia di ritornare al regime carcerario duro (era già stato applicato nel periodo dal 24 dicembre 2014 al luglio dello scorso anno, quando fu revocato per effetto della sentenza di primo grado), per Salvatore Buzzi, ras delle cooperative che collaboravano col Campidoglio e detenuto a Tolmezzo (Udine), si tratterebbe della prima volta al 41 bis.Per gli altri quattro imputati, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari, deciderà la stessa Corte che ha emesso la sentenza, su eventuale richiesta della Procura Generale. Si tratta dell'ex consigliere comunale e regionale di centro-destra Luca Gramazio (condannato due giorni fa a otto anni e otto mesi), dei due collaboratori di Carminati, Matteo Calvio (condannato a 10 anni e quattro mesi) e Riccardo Brugia (condannato a 11 anni e quattro mesi) e dell'imprenditore Fabrizio Franco Testa (condannato a nove anni e quattro mesi).Non dovrebbe invece esserci il rischio di un ritorno in carcere, invece, per altri undici imputati, attualmente in stato di libertà, che martedì scorso sono stati condannati per il 416 bis, ovvero con ruoli marginali o con l'accusa di concorso esterno, o comunque accusati con l'aggravante del metodo mafioso.La sentenza, alla cui lettura aveva assistito anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha stabilito la condanna di una quarantina di imputati (in alcuni casi, semplici' accuse di corruzione, turbativa d'asta e truffa, ma senza l'aggravante mafiosa), tra cui esponenti politici come Mirko Coratti e Giordano Tredicine, e l'assoluzione di altre nove persone. Luca Odevaine e Claudio Turella, invece, hanno patteggiato una pena, rispettivamente, di cinque anni e due mesi e di sei anni.