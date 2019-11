Mafia, arrestato Nicosia il radicale dalla doppia vita

Secondo l'accusa avrebbe avuto una doppia vita: formalmente difensore della legalità e dei diritti dei detenuti, praticamente messaggero dei boss mafiosi. Antonello Nicosia, assistente parlamentare e membro del comitato nazionale dei Radicali italiani, è stato fermato ieri per associazione mafiosa insieme al boss di Sciacca Accursio Dimino.

Per il pm avrebbe fatto da tramite tra capimafia - alcuni dei quali al 41 bis - e clan mafiosi, portando all'esterno messaggi e ordini per conto dei detenuti. In particolare Nicosia avrebbe avuto rapporti con Cosa Nostra, gestendo gli affari del clan in America e riciclando denaro sporco. Non solo, dalle intercettazioni registrate dagli inquirenti è emerso che Nicosia usava riferirsi al boss latitante Matteo Messina Denaro con l'appellativo di San Matteo. Inoltre avrebbe insultato più volte il giudice Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992: «Non fu un'uccisione ma un incidente di lavoro». E ancora: «Più che un magistrato , era un politico». Parole pesanti che sono finite nel fermo che ha portato in carcere altre quattro persone. (M.Poi)

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA