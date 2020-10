Mafalda è orfana, Joaquin Salvador Lavado, in arte Quino, è morto ieri a Mendoza (Argentina) la sua città natale, all'età di 88 anni. Il disegnatore e fumettista, universalmente conosciuto per la sua creatura più popolare - la pestifera quanto saggia bimba Mafalda - si è spento per le conseguenze di un ictus che l'aveva colto nei giorni scorsi. La notizia della morte è stata confermata, su Twitter, dal suo editore argentino, Daniel Divinsky, cofondatore di Ediciones La Flor: «Quino è morto. Tutte le brave persone del paese e del mondo lo piangeranno» ha scritto Divinsky. Il fumettista era figlio di immigrati andalusi ed era nato il 17 luglio 1932. La prima edizione delle strisce di Mafalda risalgono invece al 1964, per la rivista Primera Plana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 05:01

