Madrid intitola una piazza a Raffaella Carrà: «Un'icona»

«È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà». È quanto si legge sul profilo facebook attualmente gestito dai familiari della regina della televisione, scomparsa a Roma il 5 luglio scorso. La proposta - approvata da tutti i partiti, ad eccezione di Vox che si è astenuto - è stata lanciata dal gruppo municipale Más Madrid. «Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un'icona di libertà per molte generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un'icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e a suo agio nel godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze», ha affermato Más Madrid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

