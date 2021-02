Madre uccise i figli Il Pm: «Processo per la psichiatra»

Potevano forse essere salvati da una morte violenta ed assurda i due bambini uccisi dalla madre, detenuta nel carcere di Rebibbia a Roma, che nel settembre del 2018 li scaraventò per terra nel reparto nido del penitenziario romano.

Per la Procura di Roma dietro questa tragica vicenda c'è anche la negligenza della psichiatra del reparto femminile del carcere che, sebbene sollecitata più volte, ha omesso di sottoporre a visita la detenuta Alice Sebesta alla luce di comportamenti che mostravano evidenti «scompensi psichici». Per la psichiatra Loriana Bianchi i pm hanno quindi chiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di omicidio colposo. L'udienza è fissata al prossimo 29 aprile davanti al gup. Secondo i pm di piazzale Clodio la psichiatra ha omesso «di sottoporre a visita psichiatrica la detenuta ed a somministrarle le cure conseguenti anche farmacologiche, sebbene avesse ricevuto ripetute richieste di intervento, conseguenti a comportamenti evidenti di scompenso psichico».

