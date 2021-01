Madre e figlio trovati senza vita Morti soli in casa da prima di Natale

Emilio Orlando

Un'altra tragedia legata all'indifferenza e alla solitudine. Dopo la scoperta dei cadaveri di moglie e marito alla Cecchignola, trovati morti in casa dopo due settimane, ieri è toccato a madre e figlio. I due secondo i testimoni erano stati visti per l'ultima volta il giorno della vigilia di Natale. Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri mattina in un appartamento di via Olevano Romano 241, nel quartiere di Torpignattara.

A dare l'allarme alla polizia e ai vigili del fuoco sono stati i vicini che non li vedevano da Natale e che, ieri mattina, hanno sentito un odore nauseabondo fuoriuscire dallo stipite della porta d'ingresso. La scena che si è presentata ai poliziotti del commissariato è stata straziante. I corpi in avanzato stato di decomposizione, della novantaquattrenne Miranda Colonna e di Marco Colonna di 68 anni giacevano in due stanze ed erano riversi uno sul letto e l'altra sul pavimento nel salone. Entrambi indossavano il pigiama ed avevamo problemi di salute.

La polizia scientifica non ha trovato segni di scasso o di effrazione sulla porta d'ingresso e nemmeno tracce di sangue che potevano far supporre ad una morte violenta. Anche secondo il medico legale madre e figlio sarebbero morti per cause naturali proprio per le patologie pregresse di cui soffrivano.

«Non li vedevamo dal periodo delle feste di Natale - racconta un inquilino residente nel complesso di palazzoni di via Olevano Romano che affacciano in un unico cortile condominiale - facevano una vita molto ritirata e non avevano molti rapporti con il vicinato, ma avevano qualcuno che di tanto in tanto andava a trovarli».

Le due salme sono state messe a disposizione del medico necroscopo ma non è stata disposta l'autopsia. Nello stesso stabile nel 2013 un uomo di 87 anni uccise la moglie di 74 colpendola con un blocca pedali per automobile e poi si suicidò buttandosi dal balcone di casa.

