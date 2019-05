Madonna: «Michael Jackson innocente fino a prova contraria»

Madonna difende la memoria di Michael Jackson dalle accuse di abusi sessuali portate di recente alla ribalta dal documentario Leaving Neverland. E lo fa in una lunga intervista a British Vogue - la stessa dove dichiara di sentirsi bullizzata nello showbiz a causa dell'età, 60 anni - difendendo il cantante scomparso nel 2009: «Non ho una mentalità da linciaggio, le persone restano innocenti fino a prova contraria» ha detto riferendosi alla assoluzione ottenuta da Jacko nel 2005. «Io stessa ho ricevuto mille accuse, che non sono vere» ha concluso. Madonna, che il 14 maggio uscirà con un nuovo album, Madame X, ha detto però di non aver ancora visto il controverso documentario basato sulle accuse di Wade Robson e James Safechuck, che affermano di essere stati abusati dalla popstar quando erano piccoli.

