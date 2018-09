Made in Rome la Capitale in vetrina

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È on line l'avviso pubblico per gli operatori dell'e-commerce interessati a fornire uno specifico spazio vetrina su internet per i prodotti d'eccellenza del Made in Rome. Il bando fa seguito ad una memoria della Giunta Capitolina approvata nella seduta del 17 luglio 2018, «ed è rivolto ai player di settore caratterizzati da elevato standing internazionale, senza oneri economici a carico di Roma Capitale». Lo comunica il Campidoglio.«L'eccellenza delle nostre imprese dev'essere presente e competitiva sui mercati mondiali. Ciò è ancor più vero in relazione alle produzioni tipiche, pregiate e di nicchia, identificative di un brand Romà sempre più apprezzato in Italia come all'estero. Strategico quindi l'e-commerce, che ottimizza costi e benefici garantendo una visibilità senza precedenti. Il nostro target è quello di big player di settore che vantino all'attivo il numero di utenti più elevato possibile, che possano tradursi in altrettanti clienti, tali da moltiplicare su larga scala fatturato e crescita delle imprese romane. L'obiettivo è quello di aprirè la vetrina virtuale del made in Rome in vista delle prossime festività natalizie», dichiara Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. Tra i requisiti necessari alla partecipazione, la titolarità di un sito e-commerce on line da almeno 5 anni e tradotto in un minimo di 5 lingue, con più 10 milioni di utenti registrati e oltre 10.000 dipendenti world-wide».