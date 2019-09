Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta familiare: perché sempre più genitori cercano la morte con i figli?

«La genitorialità sta vivendo una grande crisi, sono aumentate le separazioni che avvengono alla gravidanza o dopo la nascita. Essere genitori è sempre più complesso in una società che richiede la perfezione ma non assicura il giusto sostegno».

Cosa può portare una madre fino a questo punto?

«Il sentimento di solitudine e la percezione che non ci sia sostegno sociale. Ovviamente ci sono anche fragilità della persona, potenziale disturbo psicologico e una predisposizione a condotte autolesive o anticonservative. Il bimbo viene coinvolto perché si ha la convinzione folle che così lo si salverà da altri dolori».

Cosa si può fare?

«Dare più risorse ai servizi sociali che, oggi, non ne hanno abbastanza. E si dovrebbe fare in modo che, pure nelle metropoli, le persone si sentano parte della comunità». (V.Arn.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA