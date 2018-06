Macron attacca: «Populisti come la lebbra»

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le rassicurazioni che arrivano da Bruxelles hanno convinto l'Italia: il premier Conte parteciperà alla riunione informale di domenica sui migranti. È stata la cancelliera tedesca Angela Merkel a promettere che la bozza circolata in questi giorni sarà rivista tenendo in considerazione le preoccupazioni italiane. L'Italia aveva infatti minacciato di non partecipare al pre-vertice per discutere «un documento preconfezionato». Domenica il premier Conte presenterà la controproposta italiana che prevede fra l'altro l'istituzione di centri di protezione per la valutazione del diritto di asilo nei Paesi di origine e di transito in Africa, il rafforzamento delle frontiere esterne e una partnership più forte con i Paesi terzi.Ma nella Ue le tensioni rimangono alte. Il pre-vertice sarà boicottato dai paesi Visegrad, mentre Macron attacca i populisti: «Sono come la lebbra». «Offensivo e ipocrita» ha risposto Luigi Di Maio.Intanto la nave della ong tedesca Lifeline ha salvato oltre 200 migranti davanti alle coste libiche ma rischia di diventare un caso simile all'Aquarius. Il Viminale vuole infatti farli sbarcare in Libia o a Malta. Il ministro delle Infrastrutture, Toninelli (M5s), la pensa un po' diversamente: «Salveremo le persone ma sequestreremo la nave, perchè batte illegittimamente bandiera olandese, visto che non è registrata in quel Paese. E' una nave apolide che non potrebbe navigare in acque internazionali».