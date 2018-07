Macklemore, rap e grinta

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliUnica data italiana dell'estate per il rapper statunitense Macklemore (aka Professor Macklemore, alias di Benjamin Haggerty). Ai ritmi serrati, gli outfit memorabili e la grinta che caratterizzano da anni i live show dell'artista, si aggiunge la presenza, per la data all'Ippodromo delle Capannelle, di un ospite molto speciale. Ad aprire il concerto sarà uno dei più promettenti rapper e beatmaker italiani, classe 1991, il one man band Mr. Rain. Il live a Rock in Roma sarà una nuova occasione - dopo il doppio live sold out di aprile a Mlano - per ascoltare del vivo i pezzi del suo ultimo album Gemini - uscito il 22 settembre 2017 - che tra le tracce ne vede anche una con Kesha dal titolo Good Old Days. Con il gruppo drum and bass britannico Rudimental ha partecipato alla creazione del singolo These days, uscito il 19 gennaio e che vede la partecipazione della cantante britannica Jess Glynne e di Dan Caplen.Via Appia Nuova 1245, oggi alle 21,45 (apertura cancelli alle 18,30), biglietti 46 euro+ 6,90dp, Rockinroma.com, Ticketone.it, Boxoffice Lazio, Etes e botteghino, info www.rockinroma.com, 0654220870riproduzione riservata ®