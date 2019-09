Macchinette mangiaplastica rotte la Sindaca: «Sono state vandalizzate»

«Roma protagonista di buone pratiche a livello internazionale», aveva scritto su Facebook la sindaca Virginia Raggi allegando al post un servizio di una tv cilena dedicato alle tre macchine «mangiaplastica» installate nelle stazioni metro di Roma. «In meno di tre mesi sono state riciclate più di 350mila bottiglie e l'amministrazione è al lavoro per aumentare il numero di apparecchi in città». Dalle sue parole e da quelle dell'assessore alla Mobilità Linda Meleo, il sistema mangia-plastica sembrava funzionare alla perfezione. Adesso, però, una delle tre macchine - quella a Piramide - si è rotta. «Colpa di un atto vandalico», ha fatto sapere Atac, che ha allertato i cittadini via Twitter con tanto di emoticon arrabbiata: «Alla stazione Piramide la macchina eco-compattatrice del progetto +ricicli+viaggi è temporaneamente non attiva», ha spiegato. Secondo la municipalizzata, i vandali avrebbero strappato i cavi che la collegavano al router, il congegno che permette di connettere la macchina alla rete internet, rendendo di fatto impossibile accreditare agli utenti l'ecobonus.

Fuori una, dunque. Anche se il sistema faceva già acqua da tutte le parti: file chilometriche per consegnare la plastica, contenitori pieni e strabordanti e inceppamento delle macchine.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

