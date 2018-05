Ma sono partite le pulizie per le vasche del Centro

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione sulle fontane cittadine della centro storico. I lavori prevedono lo svuotamento, la spazzatura, il ripristino degli apparati elettrici ed idraulici e la cloratura». Lo comunica in una nota il Campidoglio. «I primi interventi - aggiunge - saranno realizzati sulle fontane della Barcaccia a Piazza di Spagna, dei Leoni a Piazza del Popolo, di Piazza Santa Maria in Trastevere e di Piazza delle Cinque Scole. I lavori su tutte le fontane saranno svolti in più fasi e si protrarranno fino al termine del 2019».E ieri mattina gli operai hanno iniziato all'alba a bonificare la storica Barcaccia di piazza di Spagna. In particolare i tecnici si sono concentrati sulla pulizia con un getto d'acqua a pressione sulla pedana che consente di bere l'acqua. Con uno speciale solvente non aggressivo, poi, si è intervenuti sulla vasca per rimuovere alghe e impurità e dare un trattamento conservativo a base di cloro che duri nel tempo».(S. Uni.)