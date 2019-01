«Ma serve l'aiuto del Campidoglio»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gianni Battistoni, portavoce dell'Associazione dei negozi di via Condotti, la Capitale si sta preparando ad una stagione di aperture commerciali. E' un segnale positivo?«Certo, lo è assolutamente, ma su questo qualcuno dovrebbe riflettere».In che senso?«In questo momento di crisi economica e generale, che riguarda tutto il Paese, ci sono ancora imprenditori che vogliono investire a Roma e portare posti di lavoro qui a Roma. Significa che la città deve investire sul commercio, perché è un settore che può portare un forte sviluppo. Il commercio è l'anima dell'economia di una città, soprattutto a Roma».Si riferisce ai posti di lavoro?«Certamente, pensiamo ad esempio all'Apple store di via del Corso, si parla di qualcosa come 200 posti di lavoro. Un marchio importante che porta clienti nell'area del Centro e che, al contempo, da tanto lavoro ai giovani e non solo. Voglio dire: al momento di prendere decisioni, teniamone conto».Che tipo di decisioni?«Quando il Campidoglio stabilisce le chiusure al traffico, l'ampliamento della zona a traffico limitato o autorizza le manifestazioni sempre in centro dovrebbe pensare che sta danneggiando il commercio».Perché?«Perché a Roma i mezzi pubblici non sono efficienti, lasciare l'auto a casa per andare a fare una passeggiata in Centro è un'impresa. Ogni giorno ci sono problemi al traffico o alle metropolitane. Chi verrebbe a far shopping volentieri dopo un viaggio difficile e complicato in metro? Per non parlare del turismo. Tra b&b e voli low cost siamo invasi da gruppi che fanno vacanze mordi e fuggi. Non si può visitare Roma in due giorni. Andrebbe aiutato anche il commercio di qualità».(L. Loi.)riproduzione riservata ®