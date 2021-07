«Ma sarà difficile fermare l'invasione»

Francesco Ragni, direttore di Londra, Italia, il giornale italiano online di Londra, quali sono le indicazioni del governo inglese sulla trasferta a Roma?

«La situazione è chiara, in Italia per chi viene dal Regno Unito c'è una quarantena di 5 giorni, per cui non ci sono i tempi tecnici per venire. L'invito del del governo è a evitare la trasferta, e inevitabilmente la Football Association ha preso posizione in linea, decidendo di non vendere i biglietti riservati ai tifosi inglesi. Detto questo sarà difficile fermarli».

Quali sono i rischi?

«I tifosi inglesi non vincono un torneo dal 1966, quindi c'è una certa eccitazione. Magari qualcuno proverà a partire lo stesso, il tifoso inglese se c'è la partita va, anche senza il biglietto. A quel punto entreranno in campo i controlli delle autorità italiane».

E per gli inglesi residenti in Italia?

«Si stimano 30mila cittadini Uk che vivono in Italia. La Uefa o la Football Association si dovrebbero pronunciare sulla possibilità di vendere i biglietti a chi vive in Italia, come fatto per Italia-Austria dalla Figc».

C'è chi esprime dubbi sulla finale e semifinale a Londra..

«Tenderei a escludere che si giocheranno in un'altra città, per lo più si tratta di dichiarazioni politiche che non hanno grande forza. Ma per i tifosi che arriveranno a Londra ci sarà la quarantena. Partendo oggi, per esempio, tra quarantena e test, un italiano farebbe in tempo a potere andare allo stadio per la finale di domenica 11. Si devono mettere in conto alcune incognite, però: la vittoria dell'Italia venerdì e il biglietto per la finale da un migliaio di sterline». (F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA