Ma quelli dell'olio esausto sono di nuovo in servizio

Sono rientrati in servizio i quattro netturbini indagati per danno ambientale, dopo la pubblicazione su Leggo di un video denuncia girato da alcuni residenti. I dipendenti dell' Ama, vennero sorpresi mentre aiutavano due donne, impiegate nel banco friggitoria del mercato settimanale di via Olanda al Villaggio Olimpico a scaricare decine di litri d' olio per friggere nel tombino della fontanella adiacente al parco giochi dei bambini. La procura della Repubblica capitolina, aprì un fascicolo d' indagine nei confronti degli operatori dell' Ama, con l' ipotesi di reato d' inquinamento ambientale. Le indagini delegate al secondo gruppo della polizia locale di Roma Capitale, proseguiranno anche nei prossimi mesi per accertare le responsabilità penali di ciascuno dei quattro infedeli e delle due commesse del banco ambulante che vende alimenti fritti. I periti stabilirono che il grado d' inquinamento da olii esausti intorno la fontana del Villaggio Olimpico, aveva raggiunto livelli di guardia molto alti, tanto da ordinare il sequestro preventivo dell' area verde interessata dallo sverso. Il fatto suscitò molto clamore e numerose reazioni dei comitati di quartiere.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA