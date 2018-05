«Ma quale raid punitivo volevo aiutare la disabile»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ma quale aggressione, sono intervenuto in difesa della donna». Si è giustificato così e ha negato ogni accusa Antonio Casamonica, uno dei quattro arrestati per il raid punitivo al Roxy bar alla Romanina in cui sono stati pestati il proprietario e una cliente disabile intervenuta in sua difesa. Secondo l'avvocato Pietro Vincentini, difensore dell'imputato, l'interrogatorio di garanzia tenuto davanti al gip Carolina Forleo è stato cordiale e il suo assistito «ha risposto in maniera molto chiara e dettagliata chiarendo una situazione che secondo me risulta con assoluta evidenza già dalla visione del video».Proprio nel filmato, secondo lui, si vedrebbe chiaramente che Antonio Casamonica «interviene in maniera evidente e molto energia in difesa della signora aggredita quindi mi rimane molto difficile comprendere come possa esserci un'ordinanza di questo genere».Nella stessa giornata sono stati sentiti anche Alfredo e Vincenzo Di Silvio, entrambi difesi dall'avvocato Angelo Staniscia, che hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Uno dei due, però, accusato di aver colpito con una cinta la disabile, ha reso spontanee dichiarazioni affermando: «Ero ubriaco e sono tossicodipendente, mi vergogno. Chiedo scusa alla Giustizia e alle vittime». Il quarto arrestato, Enrico Di Silvio attualmente ai domiciliari perché accusato di tentata violenza privata, anch'esso difeso dall'avvocato Staniscia, ha risposto al gip. «Frequento quel bar tutti i giorni perché è vicino casa mia e i titolari sono miei amici».(D. M. R.)