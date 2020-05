«Ma quale barbiere, i capelli me li taglio io»

I parrucchieri riapriranno solo il primo giugno, con un colpo di scena magari già il 18 maggio. Forbici e pettini sono fermi dall'inizio del lockdown, e giocoforza gli italiani si sono dovuti aggiustare, per non presentarsi alla Fase 2 tipo naufraghi di Cast Away. E tra quelli che hanno intrapreso il fai da te davanti allo specchio c'è pure l'uomo che porta i suoi capelli nelle dirette tv a sorpresa davanti a milioni di italiani. Perché Conte in effetti non ha mai un capello fuori posto. E sui social le battute si sono sprecate.

«Stessa lunghezza, stesso taglio da due mesi. Che c'ha un barbiere sottobanco?» gli chiede conto della capigliatura inossidabile l'inviato della trasmissione Le Iene. Conte non si scompone: «Le rivelo un segreto eccezionale. Me li taglio da solo». E sta al gioco: «È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell'Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini».

Quindi per Conte il pallino della capigliatura automantenuta risale nel tempo e non è un'abilità appresa durante l'emergenza Covid. Lo conferma candidamente il suo portavoce Rocco Casalino: «Se li taglia lui, ha questa fissa. Anche prima se li tagliava lui. Insomma, anche prima che chiudessero i barbieri». (G.Obe.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA