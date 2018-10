Ma per le escort Roma è prima in Italia

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarà ultima in Europa per i trasporti, ma Roma vince il primato assoluto per il sesso a pagamento con le escort: è la prima provincia in Italia per numero di ragazze squillo.Con 1.756 accompagnatrici supera, infatti, Milano, che si ferma a 1.575. I dati ufficiali sono quelli di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort e incontri per adulti in Europa, con oltre 1,5 milioni di fruitori del servizio unici mensili. Gli utenti romani si collegano circa 400mila volte al mese e sono persone di varia estrazione sociale ed età. In dettaglio, nel report viene evidenziato il 27% di giovani dai 18 ai 24 anni ed il 21,5% di over 65. Non sono finite le sorprese.Perché scopriamo anche che il 31% delle escort capitoline hanno fra i 18 e i 24 anni. Con il prezzo medio di circa 90 euro, poi, la Città Eterna si piazza al 28° posto fra le province con il costo medio per prestazione più alto dello Stivale. L'area maggiormente gettonata per le prestazioni? Intorno al Vaticano, Borgo e dintorni.(V. Con.)