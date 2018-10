«Ma non faremo una nuova discarica»

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La città metropolitana di Roma non vuole nuove discariche. Bisogna sfruttare quello che c'è, non possiamo costruire oggi ciò che non ci servirà domani». Parola di Virginia Raggi, sindaca di Roma e di quella che è la sua ex Provincia. A suo parere «se si decidesse di aprire una discarica a Roma - premesso che io non voglio - fra permessi ed autorizzazioni se ne parlerebbe fra anni e noi il problema dobbiamo iniziare a gestirlo oggi. Dovremmo come Paese sfruttare gli impianti già esistenti superando la logica degli Ato (gli ambiti territoriali ottimali in cui si applica il principio di autosufficienza nello smaltimento, ndr)».Molto critico il consigliere comunale del Pd Giovanni Zannola che commenta così la proposta di superamento degli Ato: «Per non scegliere uno o più siti dove localizzare una discarica di servizio, il sindaco inventa una soluzione strabiliante. Ma per fare questo dovrebbe modificare una legge dello Stato in Parlamento. In pratica, per togliere le castagne dal fuoco all'inadempiente Raggi il Parlamento dovrebbe farle una leggina ad personam».(P. L. M.)