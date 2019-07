«Ma noi abbiamo vinto anche il Mondiale»

Fulvio Collovati, Italia-Brasile al Mundial spagnolo è stata davvero meglio di Italia-Germania 12 anni prima?

«Le metterei sullo stesso piano. Ma con una, sostanziale, differenza: che noi la Coppa l'abbiamo alzata».

I supplementari di Città del Messico sono stati indimenticabili: cinque gol ed emozioni a ripetizione...

«Ma pure i nostri 90' del Sarrià sono stati adrenalinici. Sei reti segnate».

Sei? Ma è finita 3-2...

«Perché quella di Antognoni, il 4-2 nel finale, era regolarissima. All'epoca non c'era il Var. Ma al di là di questo, c'è un'altra considerazione».

Vale a dire?

«Il Brasile che abbiamo battuto a Barcellona valeva quello del 70' in Messico. Però sono stati troppo arroganti. Lo ha ammesso anche Zico. L'unico che aveva capito che per loro poteva finire male era Falcao. Ma la generazione che ci ha preceduto è stata fantastica. Tra l'altro, con Rivera ho giocato quattro anni nel Milan».

Due partite fantastiche per due storie differenti?

«Direi di sì. Con due percorsi diversi: quell'Italia sconfitta in finale dal Brasile, noi campioni del mondo».

Cosa ricorda di quel fantastico pomeriggio vissuto al fu Sarrià?

«Al rientro negli spogliatoi, abbiamo capito che solo noi potevamo perdere quel Mondiale, dopo aver fatto fuori l'Argentina di Maradona e il Brasile di Zico e Falcao. Solo il ct Bearzot continuava a predicare prudenza. Ma le successive sfide vinte con la Polonia e la Germania, sono state la logica conseguenza di un gruppo che era diventato invincibile».(M.Zor.)

