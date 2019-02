Ma le gag da asilo imbarazzano tutti

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BacciniLo so che essendo un cantautore vi aspettate da me qualche appunto sulla musica, sui testi, sull'interpretazione dei 24 in gara in questo Festival, ma i famosi siparietti prendono talmente tanto spazio che non posso non spenderci due parole. Sentire Baglioni e Bisio fare la punteggiatura con le pernacchie o ragliare cantando la Bella fattoria o sciommiottare Per fare un albero ci vuole un fiore, mi imbarazza da morire. Mi sento preso in giro, preso per scemo, sento che il livello si abbassa al di sotto della soglia di tolleranza di qualunque persona mediamente intelligente. Mi sono immaginato i Queen, Billy Joel, ma anche Jannacci cantare tre minuti in mezzo a questo circo di banalità e mannaggia, ma neanche Mozart riuscirebbe a farci una bella figura. Proprio stasera ci tengono a sottolineare che il tema scelto quest'anno sia l'armonia, ma trovo che prima ancora sarebbe bene pensare al rispetto, al rispetto per un artista che si esibisce circondato da sketch degni di una recita di prima elementare.