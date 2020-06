Ma la Capitale rischia il caos

In una città come Roma dove dai mondiali Italia '90 ancora diverse concessioni oscillavano tra legalità e illegalità, la nuova delibera della giunta di Roma Capitale per l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico torna a generare il caos. Se il Municipio non risponde in tempi utili il rischio è infatti quello di un'occupazione selvaggia di marciapiedi, parcheggi e carreggiata.

«Il problema dell'occupazione selvaggia esiste perché fino all'eventuale rigetto della domanda tutti ne abbiamo goduto. L'occupazione abusiva di norma è sanzionata, in questo caso invece finché non interviene la comunicazione di rigetto della concessione temporanea l'occupazione si presuppone legittima», afferma Emmanuela Bertucci, legale dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. «Le concessioni di suolo pubblico non funzionano per silenzio assenso. Lo afferma una giurisprudenza consolidata - aggiunge l'avvocato - l'amministrazione può intervenire in qualsiasi momento per rigettare la domanda e ordinare la rimozione in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti».(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA