Ma l'Under 21 fa flop: 0-3 in Slovacchia

ROMA - Troppo brutta per essere vera. L'Under 21 di Di Biagio è stata travolta 3-0 in Slovacchia, pesante ko che suona da allarme per le prossime qualificazioni all'Europeo di categoria che l'Italia ospiterà il prossimo giugno. A dare la vittoria ai padroni di casa, apparsi molto più in forma, la doppietta di un imprendibile Haraslin e il gol di Mraz. Alla Mol Arena di Dunajska Streda, per la prima delle due amichevoli - l'altra è in programma martedì alla Sardegna Arena di Cagliari - l'Italia non è apparsa mai in partita. Nel primo tempo la Slovacchia va in vantaggio grazie, soprattutto, ad una sbavatura difensiva degli azzurrini. Ottimo inserimento a sinistra di Harasln il cui forte diagonale passa fra le gambe di Audero. Nella ripresa il raddoppio slovacco: spettacolare giocata di Harasln che riesce a lasciare sul posto il neo entrato Cassata e scaricare un missile imprendibile per Audero. Nel gol del 3-0 Mraz è bravo a farsi trovare smarcato al limite dell'area: stop in corsa e palla in rete. «Non è andata come avremmo voluto - ammette Di Biagio - Abbiamo provato comunque cose diverse e ci servirà, ma non fa mai piacere perdere e giocare così».(M. Sub.)