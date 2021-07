MA L'OMS: CASI IN CRESCITA

La variante Delta preoccupa, ma con una campagna vaccinale di massa un po' meno: lo garantisce l'Agenzia europea del farmaco. La notevole contagiosità del virus dovuta alla variante indiana, un po' in tutta Europa, ha causato un aumento medio dei casi pari al 10% dopo due mesi di costante calo, ricorda l'Oms. Un dato che si riflette anche in Italia, dove tornano ad aumentare i casi ed il tasso di positività, ma calano ancora ricoveri, terapie intensive e decessi. Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini e prodotti terapeutici contro il Covid dell'Ema, ha spiegato che con due dosi la protezione dalla malattia grave è garantita anche di fronte alla variante Delta: «I nostri dati sono rassicuranti, ma per limitarne le conseguenze nel prossimo autunno è importante completare la vaccinazione, specialmente per i più vulnerabili e gli anziani». Gli studi più recenti hanno dimostrato che, con la variante Delta sempre più dominante anche in Europa, una sola dose di vaccino non è sufficiente per essere protetti. Il discorso, però, cambia quando il ciclo vaccinale viene completato con il richiamo.

