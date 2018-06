Ma Insigne è Mister 104 milioni

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'Italia cerca di risollevarsi dalla storica eliminazione dalla fase finale dei Mondiali, ma può già vantare Mister 104 milioni Insigne. Questa, infatti, è la valutazione del talento del Napoli, almeno stando alla classifica elaborata dal Cies (Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport dell'università svizzera di Neuchatel). Secondo questo studio, basato su un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori di mercato ed è condizionata in maniera decisa dall'età del giocatore, Insigne (27 anni compiuti proprio ieri) vale addirittura più del 33enne Cristiano Ronaldo, risultando ovviamente il giocatore italiano più prezioso piazzandosi al 23° posto assoluto di una classifica comandata dall'inglese Harry Kane. Il bomber del Tottenham secondo i parametri dell'istituto elvetico vale infatti 201 milioni.Sulla base di questi dati CR7, 5 volte Pallone d'oro e fresco vincitore dell'ennesima Champions, è addirittura 24° (103,4 milioni). Al 5° posto c'è Salah, venduto un anno fa dalla Roma al Liverpool per 50 milioni e oggi valutato dal Cies 171,3 (un anno fa lo stesso Istituto lo aveva valutato 67,5 mln). Per trovare un altro giocatore della Serie A dopo Insigne bisogna salire al 32° posto con Icardi (92,5 mln), mentre Immobile è 40° (90 mln). Milinkovic-Savic, gioiello della Lazio valutato 200 milioni da Lotito, è 54° con una valutazione di 75,4 mln. In linea con quella che dà la Roma al suo portiere brasiliano Alisson, 67° e valore di 75 milioni. Gigio Donnarumma, infine, è 73° a quota 67,5 milioni.(G.Bul.)