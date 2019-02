Ma il cda non vuole lasciare

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il Consiglio di Amministrazione di Ama è unito e determinato ad operare per portare l'azienda fuori da una situazione di potenziale crisi a seguito della mancata approvazione del bilancio da parte del socio». Con questa nota ieri il Cda della municipalizzata dei rifiuti ha ufficializzato la sua posizione dopo il terremoto innescato dalla scelta della giunta comunale di non approvare il bilancio 2017 dell'azienda.«Fin dal suo insediamento, il Cda di Ama ha sempre agito, e intende farlo ancor di più oggi, per garantire la solidità aziendale. Nessuna dimissione, pertanto, ma al contrario tanto impegno per costruire una prospettiva di un'azienda pubblica e solida nell'interesse dei lavoratori, delle proprie famiglie e della città di Roma», hanno chiarito i vertici. (P. L. M.)