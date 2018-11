Ma i comitati sono col ministro: «Era ora»

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Accogliamo con enorme favore lo sgombero di Baobab da parte della Questura». Lo scrive in una nota il comitato cittadini stazione Tiburtina. «Non è il primo sgombero che viene fatto - prosegue la nota - e confidiamo che questa sia la volta buona per fermare definitivamente questa associazione criminale che devasta con le proprie occupazioni interi quartieri». I cittadini lamentano una situazione che va avanti da quando venne organizzato il primo accampamento in Via Cupa, «dove a causa loro chiusero il 90 per cento delle attività commerciali e il valore delle case si ridusse del 70 per cento, e li abbiamo continuati a subire alla Stazione Tiburtina dove la tendopoli abusiva era diventata la meta e il rifugio di criminali di ogni tipo in fuga da controlli». Il timore dei residenti è che l'effetto dello sgombero sia solo lo spostamento dell'accampamento in un altro angolo della stazione. Eventualità che, scrivono: «Non ci stupirebbe più di tanto vista la capacità di adattamento di Baobab e le ingenti risorse economiche che pubbliche amministrazioni quali la Regione Lazio mette a disposizione per le loro attività».(J. Per.)