«Ma ha una scarsa velocità commerciale»

Prende forma il progetto della funivia Battistini-Casalotti ed è già pronto l'elenco delle criticità. A fornirlo è il Comitato MetroxRoma, che parte dalla «scarsa velocità commerciale». Dicono: «17 minuti e 34 secondi tra Casalotti e Battistini significano circa 3,65 metri al secondo cioè appena 13 km/h. In 17 minuti di Metro A si va da Battistini a Termini». Poi la scarsa versatilità del servizio: «I sistemi di trasporto vengono organizzati in maniera tale da poter ridurre o aumentare la capacità a seconda delle necessità, per evitare sprechi di risorse. Nel caso di Roma, non essendo possibile togliere cabine, l'unico modo per ridurre i costi di esercizio nelle ore più tranquille è rallentare l'impianto, allungando ancora di più i tempi».

Infine la scarsa capillarità: «La decisione, legittima, di non sorvolare gli abitati, rende impossibile raggiungere facilmente la funivia. La funivia - proseguono - si trova a più di 200m dall'accesso della Linea A. Non risulta alcun collegamento diretto. Spendere queste somme per ottenere l'ennesimo nodo di scambio mancato sarebbe uno schiaffo alla città».(F. Sci.)

