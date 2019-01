Ma fare il vaccino è un'impresa

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vaccini obbligatori ma inarrivabili. O quasi. Per prenotare i vaccini serve il codice fiscale ma anche, soprattutto, tanta pazienza perché la lunga attesa al telefono rischia di essere infinita. Soprattutto negli ultimi giorni, dopo i recenti allarmanti casi di meningite, i numeri per le prenotazioni vaccinali sono andati in tilt. Decine di chiamate in attesa e la voce meccanica che consiglia, puntualmente, di riprovare più tardi. Un buco nell'acqua ogni volta, sia per prenotare i vaccini obbligatori sia per quelli volontari, come nel caso del meningococco.Praticamente il call center è inarrivabile. Accade in tutta Roma. La Asl Roma 1, quella che raccoglie i municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15, quindi dal Centro al Salario, dalla Cassia a Montesacro, dalla Nomentana all'Aurelio e Trionfale, prende le prenotazioni per i vaccini tramite il numero 06-68354666 tutti i giorni dalle 8 alle 17. Ma il call center è talmente congestionato che non si riesce a prendere la linea. Per chi ha un profilo Facebook, è più semplice accedere ai messaggi della pagina social della Asl Roma 1 da cui si viene poi richiamati per prenotare il vaccino. Al telefono è pressoché impossibile. Stessa situazione nella Asl Roma 3, che racchiude i municipi 10, 11 e 12 con il Comune di Fiumicino, che parte quindi dai quartieri Marconi, Portuense e Magliana per arrivare fino a Ostia e Fiumicino: il numero verde, 800605040, risponde tutti i giorni dalle 8 alle 13:30, il lunedì e giovedì l'orario si estende fino alle 17. Ma le linee sono sempre occupate.Quando la voce registrata non dice di richiamare più tardi, si resta in attesa circa 5 minuti e poi la comunicazione cade. Anche in questo caso è più veloce la procedura online, inviando una mail direttamente al centro di vaccinazione di pertinenza da cui si verrà richiamati. C'è poi la Asl Roma 2 che va dal municipio 4 al 9 raccogliendo quindi i quartieri di Pietralata, Collatino, San Basilio e Tiburtino, Prenestino, Tuscolano e Don Bosco fino alla Rustica e Tor Sapienza, Torre Angela e Torre Maura arrivando fino alle zone di Appio latino, Ostiense e Ardeatino, Cecchignola, Castel di Decima, Eur e Torrino: un'area vastissima in cui, per limitare le attese, il call center (che risponde al numero 06-51006666) prova a direzionare le chiamate in base all'età del paziente. Al numero unico, quindi, si viene dirottati su attese diverse se si tratta di vaccini per bambini sotto i 24 mesi o per persone dai 24 mesi in su. Per i bambini l'attesa, seppur lunga, ha una fine. Per tutti gli altri no, la comunicazione si interrompe subito.(L. Loi.)