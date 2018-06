Ma è una Coppa piena di veleni

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Tutto è pronto per il fischio di inizio dei Mondiali e la Russia avrà modo di mostrare il suo lato migliore, di «cambiare la percezione» che il mondo ha del Paese. Parola del presidente della Fifa Infantino, che ha elogiato l'ottima organizzazione russa a pochi giorni dalla partita inaugurale. A guastare l'atmosfera di festa ci pensano però le ennesime controversie politiche, segnale che questa coppa del mondo potrebbe nascondere insidie.Ieri mattina, infatti, la Fifa ha vietato alla cantante russa Julia Chicherina di esibirsi nelle «fan zone» di Rostov sul Don, una delle città Mondiali. La cantante sul suo profilo Facebook ha pubblicato una lettera inviatale dalla Fifa che giustificherebbe il divieto per i temi delle sue canzoni, riguardanti la guerra nell'Ucraina orientale: le guerre, così come la religione o la politica, non sono temi ammessi negli eventi organizzati dalla Fifa. Ed è proprio la tensione con l'Ucraina a gettare un'ombra sul Mondiale. Putin, durante la sua linea diretta con la Nazione, ha affermato che la Russia continuerà a sostenere le autoproclamate repubbliche del Donbass e che, in caso di un'offensiva ucraina durante i Mondiali, Kiev subirà «conseguenze gravissime». Nonostante ciò che dice la Fifa, quindi, questa Coppa del mondo rischia di riempirsi di fiele.(M.Sub.)