Ma è Higuain? No, è Benatia... Allegri firma un super record

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BUFFON 6,5Con il match ancora da indirizzare lo impegna solo Suso. Poi dice di no anche al gol della bandiera rossonera.CUADRADO 6Sta ancora male, lo ha ammesso e si vede. Soffre gli uno contro uno e spinge pochino. Ma non affonda.BARZAGLI 6,5Una nottata di festa di fine carriera di esclusivo godimento.BENATIA 8Annienta il Milan segnando una doppietta in quello che è stato il suo stadio con la maglia della Roma (con cui fece la sua unica altra doppietta). Duro, cattivo, decisivo. Difficile fare di più.ASAMOAH 6Primo tempo di sofferenza, ma tiene botta. Nella ripresa non rischia mai.KHEDIRA 6,5Toccato duro nel primo tempo, si vede poco. Ma se il centrocampo bianconero finisce per dominare è anche per merito suo.PJANIC 7,5Lui crossa dalla bandierina e Benatia segna, schema nato in giallorosso e tornato di moda ieri nel trionfo juventino (42' st Marchisio ng).MATUIDI 7Chiude tutti gli spifferi blindando il centrocampo. Il palo lo salva dall'autogol.DYBALA 7Disperso nel primo tempo. Nella ripresa si sveglia e la Juventus decolla. Ma ha il torto di non segnare perché solo su di lui Donnarumma è per tre volte all'altezza della sua fama (38' st Higuain ng).MANDZUKIC 6Al 37' ha sulla testa la palla buona per sbloccare il match ma la passa a Donnarumma. Finale di stagione in tono minore.DOUGLAS COSTA 7Anche in serate come questa dove non è travolgente come al solito con le sue serpentine riesce a trovare l'acuto, anche se con la collaborazione di Donnarumma a cui piega le mani (28' st Bernardeschi 6,5: entra con la testa giusta nel match ormai indirizzato).ALLEGRI 8Manca solo l'aritmetica a suggellare la sua quarta doppietta scudetto-coppa Italia. Nessuno c'era mai riuscito e chissà quando qualcuno riuscirà soltanto ad avvicinarsi ad un record assolutamente straordinario.riproduzione riservata ®