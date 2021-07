Ma cosa hai fatto, Benny? Che cosa è successo? Arriva dal nuoto e dal fenomeno azzurro della rana la delusione più cocente di questo inizio dei Giochi. Doveva vincere l'oro nei 100 rana, invece Benedetta Pilato è affondata clamorosamente, nella più brutta gara della sua vita. Prima il danno: 5a in batteria, e con un tempo che l'avrebbe comunque portata fuori dalle semifinali (1'0736). Poi la beffa: squalifica per gambata irregolare. Insomma, un disastro per la 16enne tarantina, che ha fatto flop proprio quando era la più attesa di tutte. Benny è sembrata frastornata, confusa dopo la gara. Si è rifugiata dietro la possibilità che la troppa pressione l'avesse bloccata, influenzata. Non ce l'aspettavamo proprio: Benny a 16 anni doveva spaccare il mondo, leggera e senza stress.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

