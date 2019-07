Ma ballano 300 milioni di euro

Un progetto avveniristico, quello della fermata di piazza Venezia della Metro C, che deve essere realizzato nei ma, per far sì che non resti solo un bel sogno, servono 300milioni di euro. E la somma, necessaria per il completamento del tunnel dai Fori Imperiali a piazza Venezia, deve necessariamente essere stanziata dal Governo centrale. La sindaca Raggi intanto ha rassicurato i romani sulla completa realizzazione dell'intervento: «La stazione si farà, il finanziamento arriverà e arriverà nelle tempistiche che consentiranno di proseguire al più presto con i lavori. I cittadini sono i primi a chiederci di andare avanti nella progettazione e realizzazione della terza linea metropolitana: ci hanno chiesto di proseguire oltre i Fori e Venezia». Ma il tempo, in realtà, stringe: i tubi scavatori infatti rischiano di venire parzialmente interrati. Non possono restare a lungo sotto gli scavi per motivi di sicurezza. Ma per interrare e rinunciare al proseguo dei lavori, chiudendo gli scavi, verrebbero spese cifre esorbitanti a discapito della città. La data ultima potrebbe essere già il prossimo autunno. Intanto, in base al cronoprogramma dei lavori, le prossime stazioni da aprire saranno Amba Aradam e Fori entro la primavera del 2023.(L. Loi.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA