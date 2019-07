Ma Autostrade congela i pedaggi per 75 giorni

Evitata la stangata estiva sulle vacanze degli italiani, almeno per coloro che si muoveranno in auto e moto sull'asfalto della rete di Autostrade per l'Italia: non ci sarà infatti aumento dei pedaggi autostradali fino al 15 settembre. Nessun aumento anche per la Strada dei Parchi (finita ultimamente agli onori delle cronache per problemi strutturali e la paventata chiusira del traforo del Gran Sasso) e per la Milano-Serravalle. Tariffe congelate, dunque, nonostante fosse stato già deciso che i rincari sarebbero scattati proprio oggi.

Col congelamento delle tariffe rimandato a dopo il periodo clou dell'estate, gli analisti di Mediobanca stimano un impatto negativo di circa 15,5 milioni di euro sui ricavi di Autostrade.

Una buona notizia che, almeno per ora, non evita che cada una tegola sulla testa degli automobilisti: lo sciopero dei benzinai, programmato per il 17 luglio prossimo. (M.Fab.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

