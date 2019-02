M5s, voto online sul processo a Salvini

Mario Fabbroni

Berlusconi e il Pd sulle stesse posizioni, espresse quasi con le stesse parole. Accade anche questo grazie al caso Diciotti, ovvero la possibile incriminazione del vicepremier leghista Matteo Salvini dopo il presunto sequestro di migranti contestatogli dal Tribunale dei Ministri di Catania per la vicenda del mancato sbarco dalla nave della Marina Militare. Domani il voto della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato.

«Affidare la consultazione sul voto pro o contro Salvini ai militanti M5s sulla piattaforma Rousseau, è una presa in giro», dice l'ex Cavaliere nonché leader di Forza Italia. Gli fa eco la senatrice del Pd Monica Cirinnà. «La votazione su Rousseau sarà opportunamente orientata da un quesito capzioso e fuorviante, oltre che come al solito pieno di errori in fatto e in diritto. Una farsa, solo fake news». Nel post pubblicato sul Blog delle Stelle è sbagliato ad esempio il numero dei migranti che erano a bordo della Diciotti ed è stato invertito il quesito rispetto a quello che si voterà in Giunta.

Dura la critica via Twitter di Beppe Grillo: «Se voti Sì vuol dire No. Se voti No vuol dire Sì. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!». Il garante M5s cita infatti il romanzo Comma 22 dell'americano Joseph Heller in cui la facoltà di scegliere è solo apparente e poi la sindrome che indica, in una persona, il disprezzo per chi è considerato avere un maggior successo. La base del Movimento comunque potrà votare online su Rousseau oggi dalle ore 10 alle 19.

Dal canto suo, Matteo Salvini afferma di «dormire sonni tranquilli. Sono convinto di aver difeso la sicurezza e i confini del mio Paese. Che il Movimento 5Stelle faccia quello che vuole». Molti osservatori avvertono venti di crisi all'orizzonte.

