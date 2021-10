M5s perde tutti i mini sindaci

Lorena Loiacono

Dalla lunghissima notte elettorale, con i dati parziali dell'1, il centrodestra esce con 8 candidati presidenti al primo posto nei singoli municipi. È in netta ripresa anche il centrosinistra con 7. Perde invece quota il M5s, che andrà al ballottaggio solo nel VI municipio: nel 2016 invece, oltre al Campidoglio con la Raggi, conquistò quasi tutta Roma vincendo in 13 municipi su 15. Ma adesso i romani sembrano averci ripensato. Questo il quadro che emerge dai primi dati parziali, pubblicati sul sito del Comune di Roma alle ore 00.35.

Nel municipio 1 la candidata Bonaccorsi del centrosinistra sfiora il 40% seguita da Santonocito del centrodestra con il 27,92%. Nel municipio 2 è prima la presidente uscente di centrosinistra Del Bello (34,83%) seguita da Tursi del centrodestra. Nel municipio 3 è primo con il centrosinistra Marchionne, già presidente prima del 2016, seguito dalla Petrella del centrodestra al 31%. Nel IV spicca Santoro del centrodestra seguito da Umberto del centrosinistra, nel V il candidato di destra Rinaldi supera di circa un punto il candidato di sinistra Caliste. Nel municipio 6, unica eccezione, andrà al ballottaggio il candidato del M5s Filipponi con il 22,24% contro Franco (del centrodestra) con il 43,79%. Nel VII il ballottaggio sarà tra centrosinistra, con Laddaga, e centrodestra con Avveduto, mentre nell'VIII l'uscente Ciaccheri sfiderà Scimè e nel IX (sempre al ballottaggio) vanno de Julis e Di Salvo, nel X saranno Picca e Falconi, nell'XI Lanzi e Catalano e nel XII Tomassetti e Massaro. Nel municipio 13 svetta Giovagnorio per il centrodestra seguito da Giuseppetti, nel 14 Naso e della Porta. Infine nel municipio 15 Signorini per il centrodestra e Torquati per il centrosinistra.

Martedì 5 Ottobre 2021

