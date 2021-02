M5S, espulsi i ribelli Ora scissione vicina

Polvere di Cinque Stelle. La galassia pentastellata è sempre più in frantumi dopo la lacerazione consumatasi sul sostegno al governo Draghi. Ieri l'annuncio da parte del capo politico, Vito Crimi, dell'espulsione dei 15 senatori che non hanno votato la fiducia. E subito dopo a rinforzare la linea ufficiale di sostegno all'esecutivo è stato il garante del M5S Beppe Grillo, che in un post sul suo blog ha scritto: « I Grillini non sono più marziani». Parole che suonano come una nuova presa di posizione a favore del premier. Ma, gli ormai ex M5s, non si danno per vinti. E se c'è chi ha già annunciato che presenterà ricorso contro l'espulsione, Mattia Crucioli fa sapere di essere al lavoro per la formazione di un gruppo.

Dietro la sfida tutta interna al Movimento, si agita anche un dubbio: di chi è il simbolo M5S? E mentre la scissione sembra ormai a un passo, una delle ribelli, Barbara Lezzi, nonostante il cartellino rosso, lancia la propria candidatura alla nuova governance a 5, approvata da una base decimata, stando ai voti registrati sulla piattaforma Rousseau. Un cambio di passo, quello che modifica lo statuto del M5S, che getta ombre sulla legittimità delle espulsioni decise da Crimi. (C. Fab.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 05:01

