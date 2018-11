Lungotevere chiuso per guano

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Acqua e guano sono stati un mix letale per la Capitale. Le prime piogge che si sono abbattute sulla città nella giornata di ieri hanno causato un blocco del traffico a causa delle cacche di storni che si è formato su un tratto del Lungotevere creando non pochi problemi alla circolazione. Auto in coda dopo la chiusura di Lungotevere dè Cenci che è stato bloccato al traffico per due ore per una pulizia straordinaria del manto stradale diventato pericoloso a causa del guano e della pioggia. Numerosi agenti della polizia si sono occupati di smistare il traffico all'interno della ZTL cercando di limitare il più possibile i disagi ai cittadini. Quello di ieri è stato solo un piccolo assaggio legato all'allerta maltempo che oggi è indicata dalla Protezione Civile con codice arancione ad alto rischio idrogeologico.(A. Str.)