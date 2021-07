LUNEDÌ RITIRO IN GERMANIA

Terminata la prima parte del ritiro do Auronzo di Cadore è tempo di scelte per Maurizio Sarri. Lo impone una rosa extra large che deve essere sfoltita anche per abbassare l'indice di liquidità e dunque sbloccare il mercato in entrata. Dopo qualche giorno di riposo la squadra domani si ritroverà a Formello e potrà riabbracciare anche Immobile, Acerbi e Correa. Lunedì la partenza per il mini ritiro a Marienfeld in Germania il tecnico ha già deciso che verrà tagliato fuori: si tratta di Jony, Durmisi, Adekanye e André Anderson.

In realtà Sarri non è rimasto troppo convinto nemmeno da Kamenovic che, essendo un nuovo acquisto, verrà testato ancora. In bilico sia Fares che Akpa Akpro che però faranno parte del gruppo nella speranza che possano essere piazzati in questa finestra di mercato. Capitolo acquisti l'allenatore si aspetta almeno altri tre innesti e com'è noto tutto gira attorno a Correa. La cessione dell'argentino consentirebbe di ufficializzare Felipe Anderson, Hisaj, Kamenovic e Romero e di completare la squadra. L'allenatore si aspetta ancora un esterno in attacco appunto, un centrocampista ed un altro difensore centrale. Sullo sfondo il sogno (proibito) Insigne. In difesa resta viva la pista Rugani.(Enrico Sarzanini)



