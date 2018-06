Lunchtime lift ecco il lifting pausa pranzo dai costi contenuti

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Terapia rapida, poco invasiva e dai costi contenuti, il lunchtime lift' è trattamento antiage che consiste nel posizionare dei sottilissimi fili in polidiossanone (Pdo), montati su aghi molto piccoli e sottili nel derma, facilitando il riposizionamento parziale della pelle cadente. Se ne è parlato al Congresso della Società di Medicina Estetica (SIME), che si è tenuto a Roma. Caratterizzati da un lento riassorbimento (circa 180 giorni), da lunga tenuta e soprattutto da ridotta colonizzazione batterica, i fili in Pdo sono dispositivi medici in materiale sintetico, utilizzati per dare sostegno al sottocute e alle strutture profonde, dove hanno un effetto stimolante sulla proliferazione del collagene. Hanno dunque una duplice azione di sostegno e di biostimolazione. «Non possiamo pensare di correggere tutto solo con i filler- commenta Emanuele Bartoletti, presidente SIME - Laser, fili, depigmentanti e luce pulsata sono i trattamenti che devono essere eseguiti in caso di necessità per ottenere un effetto del tutto naturale».(A.Cap.)riproduzione riservata ®