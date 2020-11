LUIZ FELIPE STOP

Crotone si avvicina e Inzaghi ancora non sa con chi venerdì potrà salire sul nuovo aereo con la livrea della Lazio che porterà la squadra in Calabria. La certezza si chiama Leiva che anche ieri si è regolarmente allenato e che dunque tornerà in cabina di regia. Freme Ciro Immobile in isolamento da 10 giorni per il Covid e sottoposto ieri a un tampone di controllo.

Esito sconosciuto ma il fatto che oggi sia atteso oggi in Paideia fa pensare che sia tornato negativo e che dunque possa svolgere le tanto attese visite di idoneità per tornare ad allenarsi. Ieri a Formello assenti i nazionali Acerbi, Milinkovic-Savic, Akpa Akpro, Correa, Muriqi e Marusic ma anche Escalante e Luiz Felipe.

Il difensore brasiliano avrebbe subito una ricaduta alla caviglia dopo la botta rimediata contro il Frosinone, ma, considerata la lunga assenza, c'è chi teme che possa trattarsi d'un altro caso di Covid.(E.Sar.)



