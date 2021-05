Luiz Felipe, l'uomo in più per Inzaghi

Enrico Sarzanini

Un uomo in più nella corsa per un posto in Champions. Simone Inzaghi ha finalmente riabbracciato Luiz Felipe e adesso non vede l'ora di riaverlo in campo dall'inizio. Il difensore punta la Fiorentina ma in questi casi la cautela è d'obbligo e la sua eventuale presenza al Franchi verrà valutata solo alla vigilia del match. Il difensore è tornato definitivamente in gruppo e si allena regolarmente da qualche giorno ma l'ultima presenza risale al 15 gennaio contro la Roma poi si è voluto sottoporre all'operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per mesi. Risolti i problemi della difesa con l'arretramento di Marusic, Inzaghi potrà adesso finalmente schierare il suo trio ideale (Luiz Felipe-Acerbi-Radu) anche se la sensazione è che sia il derby la gara in cui il brasiliano potrà tornare in campo dall'inizio. Prima infatti dovrà mettere minuti nelle gambe e Fiorentina e Parma potrebbero essere le gare ideali. Terminata la stagione si preannuncia un'estate calda per il brasiliano pronto a partecipare alle Olimpiadi con il Brasile ma prima ci sarà l'attesa firma sul rinnovo in scadenza nel 2022 con sullo sfondo le sirene del Barcellona che, giurano in Spagna (si parla di un incontro tra l'agente ed il club catalano), gli avrebbe messo da tempo gli occhi addosso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA