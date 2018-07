Luiz Felipe: «Acerbi vale più di De Vrij»

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «Vogliamo fare una grande stagione». La promessa è di Luiz Felipe, il difensore che arrivato un anno fa dalla Salernitana tra mille dubbi ha stupito tutti a suon di prestazioni guadagnandosi una maglia da titolare: «Nessuno me compreso si sarebbe mai immaginato una simile escalation - spiega il difensore ma quando hai un'opportunità del genere la devi sfruttare al meglio». Lo scorso anno De Vrij, quest'anno farà coppia in difesa con Acerbi: «Ha caratteristiche diverse rispetto a Stefan ma è forte come lui, un grande giocatore che sarà importantissimo per tutto il reparto». Lulic ha preferito non sbilanciarsi sugli obiettivi della Lazio, il brasiliano pur non nominando la Champions lascia intendere di volerci puntare: «Abbiamo iniziato molto bene anche se dobbiamo dare tutto per farci trovare pronti. In campionato vogliamo fare una grande stagione anche perché sono arrivati giocatori di livello come Berisha e Durmisi e sono certo che ne arriveranno altri che ci faranno diventare ancora più forti». Soprattutto alla luce della cessione di Anderson: «E' stata una grande perdita sappiamo tutti quanto è forte ma siamo certi che ne arriverà un altro del suo livello». Personalmente vorrebbe ripetersi: «Lo spero così come sono certo che siamo un gruppo forte ed unito che può raggiungere grandi obiettivi». La stessa certezza che ha Parolo uno dei veterani del gruppo: «Vogliamo continuare a realizzare quanto fatto in questi anni ha detto alla Rai - con la stessa mentalità e la stessa voglia di proporre gioco, per scendere in campo in tutte le partite per vincere». Così come capitan Lulic preferisce non parlare di Champions: «Non so cosa voglia dire fare di più. Vuol dire ripetersi e vedere a marzo-aprile quale sia la nostra classifica. In base a come saremo messi in quel momento tireremo le somme. Non possiamo sbagliare e dobbiamo prendere spunto da quanto fatto negli ultimi anni». Chiusura dedicata al mercato: «A questo ci pensa la società: arriveranno altri giocatori». La prima novità un contatto con il Chelsea per il trentenne Pedro, valore 30 milioni. Si tratta.