LUIZ FELICE

Enrico SarzaniniROMA - Dal Milan al Milan Luiz Felipe in 14 mesi è diventato un pilastro della difesa della Lazio. Al brasiliano è bastata una stagione per conquistare tecnico e tifosi e domenica contro i rossoneri è pronto ad affiancare Acerbi in difesa. Eccola l'ennesima scommessa vinta dal diesse Igli Tare, che dopo averlo scoperto tra i dilettanti dell'Ituano, prima lo ha parcheggiato alla Salernitana poi lo ha portato in biancoceleste. Unica nota stonata di questa incredibile ascesa quel rigore sbagliato lo scorso febbraio proprio contro il Milan in Coppa Italia, errore che spedì i rossoneri in finale e i biancocelesti all'inferno, a un passo dalla loro seconda finale di fila contro la Juve. Un errore che il difensore ha affrontato da grande professionista. «Sbaglia solo chi non calcia, la vita deve andare avanti» ha spiegato dopo il match, parole che confermano la forza di carattere di un ragazzo che ha vinto la sua scommessa con coraggio e determinazione. Se Acerbi rappresenta il presente, con Luiz Felipe la Lazio si è assicurata il futuro che lui vede a tinte biancocelesti: «La Lazio per me è tutto, è la squadra che mi ha aperto la porta per mostrare il mio calcio e il mio valore: devo restare qui tanti anni perché mi piace molto Roma e voglio continuare ad indossare la maglia biancoceleste dando il massimo per quest'ultima». Ventuno anni compiuti lo scorso marzo il brasiliano nell'ultima sfida pareggiata a Sassuolo ha primeggiato in gran parte delle classifiche per passaggi, tackle, anticipi, tocchi di palla e duelli aerei vinti ed è pronto per affrontare il Milan sfida importante in chiave Champions. L'ultimo passo per la consacrazione sarà l'approdo in Nazionale. Luiz Felipe ha il doppio passaporto, bisognerà capire quale casacca vestirà: «Sto lavorando per quello che è un mio obiettivo ha spiegato recentemente - ho la doppia nazionalità e tengo in considerazione anche l'Italia: sia mia madre che mio padre hanno origini italiane». Mancini lo segue già da tempo e chissà che in questa fase di rinnovamento piena di giovani non rientri anche Luiz Felipe.riproduzione riservata ®