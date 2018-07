Luis Alberto vuol domare la 10

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Fantasia al servizio della Lazio. Dopo la stagione da dieci Luis Alberto vuole confermarsi e per farlo quel 10 lo indosserà sulle spalle. Un'eredità lasciata da Felipe Anderson andato al West Ham in cerca di fortuna. Da sempre associata ai giocatori più creativi e talentuosi, negli ultimi anni in casa Lazio questa maglia non ha portato benissimo. È importante solo fare gol e assist, il 10 lo vede solo il tifoso ha minimizzato lo spagnolo che vuole essere ancora una volta protagonista. Ribaltate un anno fa le gerarchie di Inzaghi, che aveva scelto Anderson titolare, Luis Alberto vuole vincere anche questa sfida e ridare lustro ad una maglia che comunque nella Lazio ha fatto storia, indossata tra gli altri da Laudrup, D'amico e da un certo Roberto Mancini che con quel 10 sulle spalle ha riportato a Roma lo scudetto mettendo in bacheca anche Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea. Negli ultimi anni però chi ha indossato la 10 non ha reso al meglio. In particolare nell'ultimo decennio passata in ordine cronologico sulle spalle di Baronio, Zarate ed Ederson fino ad arrivare a Felipe Anderson, croce e delizia biancoceleste. Arrivato a Roma nell'estate del 2013 dal Santos, dove aveva indossato la storica maglia numero 10 che fu di Pelè, il brasiliano, che nelle prime due stagioni giocò con la 7 sulle spalle, non ha mai avuto un rendimento costante dando la sensazione di essere rimasto un giocatore incompleto, a volte decisivo molto spesso è stato accusato di avere in campo un atteggiamento a tratti strafottente. Non era andata meglio al suo predecessore Ederson, arrivato sotto i migliori auspici ma costretto spesso in tribuna per i tanti (troppi) guai muscolari. Numero 10 maledetta anche Zarate: partenza a mille per l'argentino, molto amato dai tifosi, la sua parabola discendente è stata lenta e costante ed è culminata con la fuga in argentina al Velez. Ad inaugurare il decennio nero della 10 fu Baronio: talento indiscutibile il centrocampista arrivò alla Lazio nel 2000 costretto alla panchina da mostri sacri del calibro di Veron e Almeyda, indossò la maglia numero 10 solo nel 2008 dopo aver girovagato l'Italia in prestito e chiudendo la sua carriera alla Lazio con la storica vittoria a Pechino contro l'Inter di Mourinho che valse la Supercoppa italiana.riproduzione riservata ®