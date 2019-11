Luis Alberto torna mago Leiva non è più lui

STRAKOSHA 6

Falsa partenza, inchiodato in porta regala un pallone al Milan che per sua fortuna Piatek non sfrutta. Cresce con il passare dei minuti, nella ripresa si riscatta con due belle parate.

BASTOS 6

E' lui a regalare il momentaneo pareggio al Milan con una sfortunata deviazione che spiazza Strakosha; nel finale rischia su Piatek ma gli va bene.

ACERBI 7

In avvio salva subito su Piatek dopo un disimpegno sbagliato di Strakosha. Sempre il migliore, è lui a guidare tutto il reparto. Sfiora un altro clamoroso gol nel finale dopo quello contro il Toro.

RADU 6,5

C'è sempre soprattutto quando vede la squadra in difficoltà. Come di consueto sfodera la prestazione giusta, adatta all'avversario.

LAZZARI 6,5

Parte timido ma quando ha la possibilità serve ad Immobile una palla al bacio che vale il momentaneo vantaggio.

MILINKOVIC 6

Contro le grandi generalmente si esalta ma questa volta la magia non riesce. Qualche buona giocata, la solita tigna ma da uno come lui ci si aspetta molto di più. (14' st Parolo 6,5: entra nel momento più delicato facendo rifiatare tutto il centrocampo).

LEIVA 6

E' lontano parente del centrocampista ammirato un anno fa, spesso dà la sensazione di essere in difficoltà anche se quando c'è da essere lucidi non fa mai mancare il suo apporto.

LUIS ALBERTO 8

Ha l'argento vivo addosso, ogni pallone che tocca lo trasforma in oro, al bacio quello con cui manda in gol Correa nel finale.

LULIC 7

Non molla di un centimetro facendosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, è un autentico trascinatore e trasmette la grinta a tutti i compagni.

CORREA 7,5

Ci prova dall'inizio alla fine in tutte le maniere, è nel finale che punisce nuovamente il Milan così come aveva fatto lo corso anno in semifinale di Coppa Italia.

IMMOBILE 7,5

Coglie la traversa al 20' del primo tempo è il preludio al gol del momentaneo vantaggio che arriva 5' più tardi, rete numero 100 con la maglia della Lazio. (14' st Caicedo ng: sce per un problema ad una spalla. Dal 33' st Cataldi ng).

INZAGHI 7,5

Terza vittoria di fila per il tecnico biancoceleste che dopo 30 anni espugna nuovamente la San Siro rossonera in campionato.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

