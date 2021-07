Luis Alberto, il suo rientro è un caso e spunta ancora l'ombra del Siviglia

Enrico Sarzanini

Doveva essere il giorno di Hysaj, che ha svolto le visite mediche alla Paidea e dell'annuncio della conferenza stampa di Maurizio Sarri che oggi alle 12 verrà presentato a Formello, la Lazio ha invece dovuto fare i conti con l'ennesima bravata di Luis Alberto. Lo spagnolo mercoledì aveva disertato le visite mediche di rito, ma quello che sembrava un ritardo concordato con la stessa società, era solo l'ennesimo capriccio di un giocatore che in questi anni ne ha combinate di tutti i colori, ultima in ordine di tempo la sfuriata contro il presidente Lotito reo, a suo modo di vedere, di pagare in ritardo gli stipendi. Il club non si è ancora pronunciato ufficialmente sulla vicenda, nelle ultime ore si era sparsa la voce di un malinteso con la società che gli avrebbe accordato un paio di giorni di vacanza in più rispetto agli altri giocatori dallo scorso anno, quando aveva dovuto fare ferie più corte (il rientro sarebbe previsto tra il 14 e il 15 luglio). In serata da Formello è trapelato un problema fisico lamentato dal giocatore che dunque avrebbe chiesto dei giorni di riposo in più accordati, ma lo spagnolo dovrà documentare l'infortunio altrimenti incorrerà in una multa.

In passato, un caso simile rientrò a fatica, grazie alla mediazione del tecnico Inzaghi e del team manager Peruzzi, il cui futuro tra l'altro è ancora tutto da decifrare; in questo caso la frattura tra giocatore e società è saltata fuori a mercato aperto ed è logico pensare che le cose possano essere collegate. La conferma arriva dalla Spagna dove il Siviglia sta valutando attentamente la situazione. Per il ds Monchi è un'idea che può diventare qualcosa di più, anche se il contratto firmato fino al 2025 rende l'operazione complicata anche perché Lotito, irritato da tutta questa situazione, valuta il giocatore 50 milioni di euro. Sullo sfondo occhio a Milan e Juventus, resta il caso che va risolto quanto prima anche perché Sarri punta forte sul giocatore che, in caso di addio, dovrà essere degnamente sostituito.

